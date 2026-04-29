رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه بدون وجه حق، رغم إقامته دعوى قضائية لوقف القرار، مما استوجب الفحص الفوري لكشف الحقيقة.

بالفحص والتحري تبين عدم صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلا، وأمكن تحديد القائم على النشر، حيث تبين أنه مقيم وشقيقه بإحدى الوحدات السكنية بنظام "الإيجار القديم" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار. وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 24 أغسطس 2025، صدر قرار رسمي من الوحدة المحلية بإزالة العقار المشار إليه بسبب الخطر الذي يهدد حياة قاطنيه، وتم إخطار قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأوضحت التحريات أنه تم إعلان قاطني العقار، بما فيهم الشاكي وشقيقه، بقرار الإزالة وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بالإخلاء حفاظا على سلامتهم. وعقب ذلك، قام المذكوران برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف التنفيذ، وبمراجعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أفادت بأن الدعوى المشار إليها لا توقف تنفيذ قرار الإزالة في حالات الخطر الداهم، حرصا على أرواح المواطنين من انهيار العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

