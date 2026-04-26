نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من تعدي عدد من الأشخاص عليه بالسب والضرب بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد حقيقة الواقعة، وتبين أنها تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: "نجار وزوجته"، وطرف ثان: "نقاش وزوجته ونجلاه"، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات حول الجيرة، قام خلالها كل طرف بالتعدي على الآخر بالسب والضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعين ذلك إلى وجود خلافات سابقة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.