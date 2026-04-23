حقيقة فيديو "فوضى أسوان".. الأمن يضبط محاسباً نشر ادعاءات كاذبة لزيادة المشاهدات

كتب : علاء عمران

12:25 م 23/04/2026

وزارة الداخلية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة بانتشار المشاجرات والأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق محافظة أسوان، مما أثار حالة من البلبلة واستوجب فحص الواقعة فوراً.

"هوس التريند" واعترافات مروج الشائعات بأسوان

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه محاسب مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر (وأصل بلدته أسوان).

اعترافات المتهم بترويج الشائعات بأسوان

وبمواجهته، أقر بعلمه بحقيقة واقعة مشاجرة قديمة حدثت بتاريخ 16 الجاري بين طالبين بأسوان بسبب خلافات بينهما، انتهت بوفاة أحدهما وضبط الجاني في حينه. وأعترف المتهم أنه رغم علمه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة الأصلية، قام بتزييف الحقائق ونشر الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

