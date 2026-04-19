الاستئناف تخفف عقوبة "شاكر محظور" للحبس سنة بدلًا من سنتين بتهمة بث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

01:51 م 19/04/2026 تعديل في 02:42 م

قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، بقبول استئناف البلوجر المعروف بـ"شاكر محظور"، على الحكم الصادر بحبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وقضت مجددًا بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة، مع تأييد الغرامة المالية ذاتها.

وكان البلوجر "شاكر محظور" قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده من قبل، والذي قضى بحبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر وبث محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم، ويدعى محمد شاكر، والمعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، من خلال نشر مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا وعبارات اعتُبرت خادشة للحياء العام.

شاكر محظور المحكمة الاقتصادية النيابة العامة

