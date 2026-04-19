واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة، لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفات التموينية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة، في حملات قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

الداخلية تلاحق تجار العملة والمخالفين بالتموين في حملات مكثفة

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لجرائم المضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم المتعلقة بالخبز المدعم.

ضبط ملايين الجنيهات خارج السوق و4 أطنان دقيق مدعم

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من المخالفات في المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم قبل تهريبه أو استخدامه بالمخالفة للقانون.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في الوقائع المضبوطة، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء بالبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتربح غير المشروع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وحماية المواطنين.