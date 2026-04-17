واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث وضبط المخالفين بمختلف الطرق والمحاور.

ضبط 96 ألف مخالفة مرورية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 96,668 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

سقوط سائقين متعاطين يكشف خطورة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

كما تم فحص 1,424 سائقًا، حيث تبين إيجابية 46 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط 612 مخالفة متنوعة على الطريق الدائري الإقليمي

وواصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 612 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم استيفاء شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 156 سائقًا، وأسفر ذلك عن ثبوت إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين المرورية

جر تحرير المحاضر الازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.