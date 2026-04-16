حكم رادع من الجنايات ضد "عريس البراجيل" بتهمة قتل طفلة بطلق ناري أثناء زفافه

كتب : أحمد عادل

04:25 م 16/04/2026

محاكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، المتهم المعروف إعلاميًا بـ"عريس البراجيل"، بالسجن 10 سنوات، في اتهامه بقتل الطفلة "رقية" خلال حفل زفافه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم "حسن. ا" قتل المجني عليها الطفلة "رقية مصطفى" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك أثناء احتفاله بزفافه وسط جمع من المدعوين والمارة.

وأوضحت التحقيقات أنه أخرج سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء على سبيل اللهو والابتهاج، دون مراعاة لقواعد الحذر، ما أدى إلى إصابة الطفلة بإحدى الطلقات، فسقطت أرضًا وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها وفق تقرير الصفة التشريحية.
