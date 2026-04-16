تستمع محكمة جنح الدقي بالجيزة إلى مرافعة دفاع 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، على خلفية اتهامهم بالتسبب في إصابة 76 مريضًا بعاهات مستديمة في العين و فقدان بصر جراء عمليات إزالة مياه بيضاء”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ العمي الجماعي .

وترافع المستشار محمد علي، الحاضر عن الأول (مسؤول الأجهزة الطبية)، أمام هيئة المحكمة، وطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم وفقًا للمادة 5 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه في حالة صدور قانون آخر يستفيد به المتهم إذا لم يكن قد فصل في الدعوى بحكم نهائي ، حيث إنه صدر القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن المسؤولية الطبية، وقد تم نشره بالجريدة الرسمية، مما يجعل القانون رقم 13 لسنة 2025 واجب التطبيق على الواقعة.

وعن موضوع الدعوى، دفع وكيل مسؤول الأجهزة الطبية بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وانقطاع علاقة السببية بين عمل المتهم والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم (76).

ومثل الضحايا أمام المحكمة، وادعوا مدنيًا بمبلغ 16 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، نتيجة الأضرار التي لحقت بهم جراء خضوعهم لعمليات إزالة “مياه بيضاء”، وطلبوا القصاص من المتهمين وعدم التهاون في ضياع حقهم.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، أن المتهمين “ط.م”، و“ه. ع”، و“م.ث”، و“ح.م”، و“ح.م”، و“م.ع”، و“س.ع”، و“ح.م”، و“م. ط” مدير مستشفى أكتوبر، تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا، وكان ذلك نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، وما أسفر عنه حدوث عاهة مستديمة متمثلة في فقدان حاسة البصر، على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي باشرها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، أدت إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وتابعت النيابة أن التقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية، أكدت وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، فضلًا عن وجود مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى الذين كانوا يخضعون لعمليات إزالة المياه البيضاء داخل المستشفى.

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء من بينهم مدير مستشفى 6 أكتوبر ومشرف و4 ممرضات)، لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية كالإبلاغ عن حالات العدوى، وتعقيم الأدوات بين العمليات، وهو ما تسبب في انتشار العدوى وإصابة المرضى بفقدان البصر.