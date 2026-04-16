كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين، قام على إثرها أحدهما باستخدام لودر وهدم جزء من منزل الطرف الآخر بمحافظة الجيزة.

تفاصيل المشاجرة وخلفية الواقعة

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من شخص وربة منزل مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، وطرف ثان مكون من شخصين مصابين بجروح قطعية، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات جيرة مرتبطة بلهو الأطفال.

مشاجرة تتحول لهدم منزل بلودر بمنشأة القناطر

وتطورت المشاجرة إلى تعدٍ متبادل بالضرب بين الطرفين، قبل أن يقوم أحد أفراد الطرف الثاني بإحضار لودر مملوك له والاعتداء به على منزل الطرف الأول، ما أدى إلى هدم أجزاء منه.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم التحفظ على اللودر المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة نفس الخلافات.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل الطرفين عقب التصالح فيما بينهم.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.