إعلان

عاطل يسرق أسلاك كهرباء ويبيعها لتاجر خردة بالسلام

كتب : علاء عمران

01:42 م 16/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة قيام شخص بسرقة أسلاك كهرباء خاصة بلافتة محل بمحافظة القاهرة. استجابت القوات فورًا للبلاغ المرصود لضمان حماية ممتلكات المواطنين.

كشف ملابسات واقعة سرقة أسلاك كهرباء بالقاهرة


بدأت تفاصيل الواقعة بتداول منشور مدعوم بفيديو يتضرر فيه أحد الأشخاص من سرقة الأسلاك. وعلى الرغم من عدم ورود بلاغات رسمية بالحادث، بادرت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو لتحديد هوية الشاكي، والذي تبين أنه "صاحب محل" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان.


ضبط عاطل وتاجر خردة في واقعة سرقة أسلاك كهرباء


بسؤال صاحب المحل، أكد أنه بتاريخ 11 مارس الجاري، رصد قيام شخص بسرقة أسلاك الكهرباء الخاصة بلافتة محله الكائن بدائرة القسم. وكثفت المباحث جهودها لتفريغ الكاميرات، ونجحت في تحديد وضبط مرتكب الواقعة الذي تبين أنه عاطل، ويقيم في ذات الدائرة السكنية.


مواجهة المتهم بسرقة أسلاك كهرباء بالسلام


واجهت الشرطة اللص بالفيديو، فاعترف بارتكابه الجريمة طمعًا في المال. وأرشد المتهم عن مكان تصريف المسروقات، حيث تم ضبط أسلاك الكهرباء المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، وهو تاجر خردة يقيم بدائرة القسم، وتم إلقاء القبض عليه هو الآخر.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات لإعادتها لصاحب المحل. وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

