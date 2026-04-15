الجنايات تقتص من قاتلي الطفلة "هنا" بالإعدام والم



قضت الدائرة الخامسة جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم "سعد الله" بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في أوراق الدعوى، وذلك على خلفية اتهامه بقتل الطفلة "هنا فرج" والشروع في قتل والديها، في واقعة معركة نشبت بين الجيران بمنطقة ترعة زنين.

نهاية مأساوية لمعركة الجيران.. الجنايات تقتص في بولاق الدكرور

كما أدانت المحكمة المتهم "محمود" ووالدته بالسجن المؤبد، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالث لوفاته.

وترأس هيئة المحكمة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

تفاصيل الحكم في قضية الطفلة "هنا فرج" بعد معركة دامية

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 22272 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5784 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنهم استعرضوا القوة وهددوا المجني عليهم، الطفلة "هنا فرج"، ووالدها "فرج إ"، ووالدتها "سمية م"، والأهالي، بقصد ترويعهم، وذلك باستخدام أسلحة بيضاء، ما بث الرعب في نفوسهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قتلوا الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن عقدوا العزم على إزهاق روحها بسبب خلافات سابقة، وما إن ظفروا بها حتى قامت إحدى المتهمات بإمساكها، بينما سدد المتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض، فأودت بحياتها.

القضاء ينهي فاجعة ترعة زنين.. أحكام مشددة على المتهمين

كما شرع المتهمون في قتل والدة الطفلة، حيث اعتدى أحدهم عليها بسلاح أبيض "خنجر"، وتعدى آخرون عليها بالأيدي، إلا أنها نجت بعد تلقي العلاج.

وكذلك شرع المتهمون في قتل والد الطفلة، حيث طُعن بسلاح أبيض وتعرض للضرب بأدوات حادة وعصا خشبية، إلا أنه نجا بعد إسعافه طبيًا.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الطفلة كانت طعنية وقطعية، نتج عنها تمزق بالقلب والغشاء المحيط به، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفس ووفاتها.

كما أوضح التقرير الطبي إصابة والدها بجرح قطعي بالرأس والكتف، بينما أُصيبت والدتها بطعنة نافذة في الصدر.

وادعى محامي ورثة المجني عليها مدنيًا أمام المحكمة بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

