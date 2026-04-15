بخصومات تصل لـ40%.. الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" لدعم المواطنين

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

وتستهدف المبادرة تلبية احتياجات الأسرة المصرية من مختلف السلع بجودة مناسبة، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، عبر المنافذ والسرادقات المنتشرة بالمحافظات.

الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" لدعم المواطنين

وجرى التعاون مع عدد كبير من الكيانات الصناعية والتجارية، إلى جانب كبرى السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، حيث تشمل المبادرة 2642 فرعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا، و107 قوافل متحركة، بإجمالي 2909 منفذًا على مستوى الجمهورية.

الداخلية تضخ السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية أبريل

كما تواصل الوزارة طرح السلع من خلال 1350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى سيارات منظومة "أمان"، بما يسهم في تسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز دورها المجتمعي في تقديم أوجه الدعم والرعاية

