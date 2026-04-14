أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية داعش الدلتا"، لجلسة 12 مايو المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.

وتبين من أمر الإحالة في القضية أن وقائعها تعود إلى الفترة من عام 2023 وحتى 27 أبريل 2024، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء مهامها.

كما أوضح أمر الإحالة أن باقي المتهمين، من الثاني وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها، إضافة إلى استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارها ودعم أنشطتها.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين ارتكبوا جرائم إرهابية تمثلت في جمع وإمداد ونقل وتوفير بيانات ومعلومات لصالح الجماعة، بغرض استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، فضلًا عن جمع معلومات دون سند قانوني عن القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جمعوا بيانات عن أفراد الشرطة بعدد من المحافظات، من بينها البحيرة والغربية وكفر الشيخ، إلى جانب رصد خدمات أمنية على بعض البنوك وكنيسة بمدينة زفتى، ضمن مخططات استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار، بحسب ما جاء بأمر الإحالة.

وبيّن أمر الإحالة أن المتهمين لجأوا إلى استخدام تطبيق "تليجرام" لإخفاء أنشطتهم وتجنب الرصد الأمني، بالتوازي مع توظيف منصات التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار الجماعة.

واختُتمت الجلسة بقرار المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 12 مايو المقبل، لاستكمال الإجراءات ومواصلة المرافعات.

اقرأ أيضا



تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا" لـ14 أبريل

المؤبد والمشدّد على 9 متهمين في قضية "خلية داعش الدلتا"



