كتب: فاطمة عادل- أحمد عادل

قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بتأجيل أولى جلسات دعوى الطلاق للضرر المقامة من زوجة طارق حامد، لاعب منتخب مصر السابق، إلى جلسة 13 مايو المقبل، وذلك لنظر الدعوى واستكمال الإجراءات القانونية.

وتحمل الدعوى رقم 2745 لسنة 2026، إذ كشفت أوراقها عن تفاصيل العلاقة الزوجية التي بدأت مستقرة منذ زواجهما في أغسطس 2011، وأسفرت عن إنجاب طفلين، قبل أن تشهد توترات تدريجية تزامنًا مع تطور المسيرة الاحترافية للاعب.

من الاستقرار إلى التوتر مع الاحتراف

وأوضحت الزوجة، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى، أنها ساندت زوجها منذ بداية مشواره الكروي، ووقفت إلى جانبه خلال محطاته المختلفة، وصولًا إلى احترافه خارج مصر ومشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018. إلا أن العلاقة بدأت في التراجع تدريجيًا عقب انتقاله للاحتراف في الدوري السعودي، قبل أن تتفاقم الخلافات بشكل ملحوظ بعد انضمامه إلى صفوف نادي ضمك.

غياب طويل وأضرار نفسية

وأضافت الزوجة أن الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى ما وصفته بـ"الهجر"، مؤكدة أن زوجها ابتعد عنها بشكل كامل وتركها دون حياة زوجية فعلية لفترة تجاوزت عامين، وهو ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية، فضلًا عن وضعها في حالة من التعليق دون حسم لمصير العلاقة.

محاولات للصلح لم تكتمل

وأشارت الزوجة إلى أن محاولات الصلح لم تحقق أي نتائج، لافتة إلى أنه حتى خلال فترات تواجده داخل مصر، كان يتجنب الإقامة معها، ويفضل العيش بمفرده، مع رفضه المتكرر لكل محاولات إعادة الحياة الزوجية، دون إبداء أسباب واضحة لذلك.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى خلال الجلسة المقبلة في 13 مايو، للفصل في الطلبات المقدمة من الزوجة، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات والمرافعات.