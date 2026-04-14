كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدد من الأشخاص بالتهجم على مسكن جيرانها، وممارسة أعمال بلطجة وتهديدهم باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة البحيرة.

خلافات تتحول لمشاجرة بالأسلحة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم (عاملًا، وزوجته، ونجلهما، وشخصين)، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وكرباج، وطرف ثانٍ يضم (شقيق الأول – والد القائمة على النشر، مصاب بجرح قطعي باليد – ونجله وزوجته، وسائق)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

خلاف على ملكية شقة وراء المشاجرة

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول ملكية إحدى الشقق بدائرة القسم، حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة، وقام الطرف الأول بالتعدي على المصاب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بسيارته أثناء توقفها أمام مسكنه.

ضبط المتهمين في واقعة البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول الأسلحة المستخدمة في الواقعة (3 أسلحة بيضاء وكرباج). وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.