واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، والتي تتم عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.

11 مليون جنيه حصيلة قضايا الاتجار في النقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.

إجراءات قانونية بحق المتهمين

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المخالفين وضبط الأسواق.