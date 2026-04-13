كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة الإسكندرية.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في العامرية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول، أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومصاب بكدمات متفرقة، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، إثر اعتقاد أحد أفراد الطرف الثاني بقيام الطرف الأول بمعاكسة زوجته، ما دفعه للاستعانة بباقي أفراد الطرف الثاني، وتبادل الطرفان التعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن إصابات.

معاكسة زوجة تشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في العامرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟