الداخلية تنفي إضراب محتجز عن الطعام في أحد أقسام الشرطة الشرقية

كتب : محمد الصاوي

12:35 ص 13/04/2026

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي زعم خلاله إضراب أحد المحجوزين بأحد أقسام الشرطة بالشرقية عن الطعام احتجاجا على تعرضه لانتهاكات مما أدى لتدهور حالته الصحية.

وأكد المصدر، عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز أو أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات تأتى في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

إضراب سجين أقسام الشرطة أمن الشرقية

