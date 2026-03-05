قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، بزيارة رسمية للمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار مد جسور التعاون بين الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية للدولة.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم المستشار محمد السعيد فوزي، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار وليد حسام الدين، مدير نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية، والمستشار صالح سليم، مسؤول شؤون مقر مجمع النيابات بالإسكندرية.

سيادة القانون

وخلال اللقاء، قدم المستشار محمد الشناوي التهنئة للمحافظ بمناسبة تولي مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في رسالته الوطنية، كما شهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية والتنفيذية، بما يسهم في دعم منظومة النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن انتظام المرافق العامة وحماية المال العام من كافة صور الفساد الإداري.

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية عن اعتزازه بالدور المحوري الذي تؤديه النيابة الإدارية في إعلاء كلمة القانون وضمان انضباط الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً حرص المحافظة على التنسيق الدائم مع الهيئة بما يخدم الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس النيابة الإدارية درع الهيئة لمحافظ الإسكندرية تقديراً لجهوده، وتوجه الحضور عقب ذلك لحفل الإفطار الذي أقامه النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية تشريفاً لهذه الزيارة.

