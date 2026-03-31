التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قضاة محكمة استئناف القاهرة، وقضاة المحاكم الابتدائية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من أعضاء النيابة العامة، وذلك بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور المستشار عبد الآخر الملقب فواز ، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، ومساعد أول ومساعدي الوزير، ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ورؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة استئناف القاهرة، وعدد من قيادات النيابة العامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض وزير العدل حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.

تفاصيل لقاء وزير العدل وقضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية

وخلال كلمته، رحّب وزير العدل بالحضور، مؤكدًا حرصه على التواصل الدائم مع القضاة، ومشيدًا بالدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة القضاء، وحرصه على توفير كافة السبل التي تمكّن القضاة من أداء رسالتهم السامية.

وأكد الوزير أن "القضاء رسالة تستصحب، وأمانة تُستودع، يُرتجى بها وجه الحق دون سواه"، مشيرًا إلى إدراك الوزارة لحجم التحديات في ظل التزايد الملحوظ في أعداد القضايا وتشعب موضوعاتها، وهو ما يستلزم تكاتف الجهود وتسريع وتيرة العمل.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة لتلقي رغبات قضاة المحاكم الابتدائية في العمل الإضافي، سواء خلال الفترات المسائية أو عبر تخصيص يوم عمل إضافي (رابع) بجانب أيام العمل الأصلية، بما يسهم في إنجاز القضايا المتراكمة، مؤكدًا أن "جهد القضاة هو الأساس في تطوير المنظومة القضائية وترسيخ دعائمها".

كما أشار خلال كلمته إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مكتب متخصص لتلقي مقترحات القضاة، بما يتيح قناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار التطويرية، مؤكدًا أن التطوير المؤسسي "ليس عملًا فرديًا، وإنما جهد جماعي قائم على الابتكار والتكامل"، وأن كل مقترح يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة سيتم دراسته والعمل على الاستفادة منه.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن العمل على إنشاء مكتب لخدمة المواطنين بالمحاكم الابتدائية، يتولى تلقي الشكاوى المتعلقة بسير العمل ومستوى الإنجاز، بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، في إطار احترام استقلال القضاء ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة.

وأكد وزير العدل أن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على دعم القضاة وتوفير كل أوجه العون لهم، مشيرًا إلى استعداد قطاع التفتيش القضائي لتقديم الدعم الفني والقانوني، والإجابة على الاستفسارات، فضلًا عن عقد ورش عمل داخل مقار المحاكم لتبادل الخبرات دون عناء التنقل.

كما أضاف أن مركز الدراسات القضائية منفتح على تلقي مقترحات القضاة بشأن الموضوعات التي تستلزم عقد ورش عمل، على أن يتم الاستجابة لها في أسرع وقت، دعمًا لتطوير الأداء القضائي وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.

وفي رسائل تقدير للقضاة، أكد وزير العدل أن ما يتحمله القضاة من أعباء في ظل تزايد القضايا يتطلب "جهدًا لا ينقطع، وحماسًا لا يفتر، وعزيمة وسعة في العلم والاطلاع، وإنجازًا لا يختل معه الإنصاف"، مشيدًا بما يبذلونه من عطاء متواصل رغم حجم التحديات.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي على هامش احتفالية تكريم القضاة المتميزين للعام القضائي 2025/2026، التي أُقيمت بمحكمة شمال القاهرة، حيث أكد أن التكريم يعكس تقدير الدولة لجهود القضاة، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة العدالة في إطار بناء مؤسسي راسخ.

وفي ختام اللقاء قام وزير العدل بتكريم 12 قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة، و86 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية بمحافظتي القاهرة والجيزة، و20 من أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف القاهرة، تقديرًا لتميزهم وجهودهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي.

وقال وزير العدل أثناء تكريمهم : "نحتفي اليوم بالمكرمين منكم ليكون شاهدًا على أن العمل إذا أُحسن وأُتقن استقر أثره، وأن الطريق إلى التميز يُنال بشق الأنفس"، مؤكدًا أن التكريم يمثل رسالة تحفيز لباقي القضاة للحذو حذو زملائهم من خلال الالتزام والاجتهاد وتحقيق العدالة.

