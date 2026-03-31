اليوم الثالث.. الداخلية تعلن تحرير 1002 مخالفة للمحال المخالفة لمواعيد الغلق

كتب : علاء عمران

01:48 م 31/03/2026 تعديل في 01:50 م
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (4)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (18)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (20)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (17)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (23)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (25)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (21)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (26)
    جانب من جولة محافظ القاهرة لمتابعة قرار غلق المحال (8)
    جانب من جولة محافظ القاهرة لمتابعة قرار غلق المحال (7)
    حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال.. وتحرير 35 محضرًا للمخالفين (7)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (1)
    شارع عمومي فيه غلق محال
    مشهد من غلق المحال
    جانب من غلق المحال
    غلق محال تجارية
    غلق احد المحال
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (4)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (16)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (11)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الأسواق.

وفي بيان صادر اليوم الثلاثاء، أكدت الوزارة أن الجهود المبذولة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة أسفرت عن تحرير 1002 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق رقم 909 لسنة 2026، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة.

قرار غلق المحال والمطاعم من 9 مساءً


أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بغلق كافة المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات ابتداءً من الساعة 9 مساءً، مع استثناءات يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد لتكون الساعة 10 مساءً لمدة شهر، مع استمرار توصيل الطلبات للمنازل. يشمل القرار أيضًا الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب.

المستثنون من قرار غلق المحال العامة والمنشآت الرياضية


الاستثناءات: محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، والمطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وبعض المحال الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة، ومحافظات: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، مرسى علم، وشواطئ النيل بالقاهرة والجيزة.

مواعيد غلق المحال غلق المحال وزارة الداخلية قرار مجلس الوزراء

سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
حكايته انتهت مع الأهلي.. أليو ديانج يوقع لـ فالنسيا الإسباني إلكترونيا
بيان رسمي بمواعيد الامتحانات للبكالوريا والإعدادية والثانوية العامة
