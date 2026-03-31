فتح أبواب سيارته أثناء القيادة.. تحرك عاجل من الداخلية ضد سائق ميكروباص بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:48 م 31/03/2026 تعديل في 12:48 م

ضبط سيارة ميكروباص يفتح الباب أثناء السير بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات المنشورات والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد قائد سيارة ميكروباص يؤدي حركات استعراضية ويفتح الباب الأمامي للسيارة أثناء السير بأحد الطرق بالقاهرة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

حركات استعراضية وخطر مباشر على الطرق في مصر القديمة


وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة للحفاظ على سلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
شئون عربية و دولية

ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
رسالة بالإنجليزية تطيح برئيس أكبر شركة طيران في كندا.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

رسالة بالإنجليزية تطيح برئيس أكبر شركة طيران في كندا.. ما القصة؟
"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
رياضة محلية

"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

مي الغيطي تروج لفيلمها العالمي "The Mummy" استعدادا لعرضه بالسينمات
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة