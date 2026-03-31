كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات المنشورات والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد قائد سيارة ميكروباص يؤدي حركات استعراضية ويفتح الباب الأمامي للسيارة أثناء السير بأحد الطرق بالقاهرة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

ضبط سيارة ميكروباص يفتح الباب أثناء السير بالقاهرة

وقالت الوزارة في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة للحفاظ على سلامة المواطنين.

