محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح جون ماجد اليوم

تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح جون ماجد داخل نادي الغابة.

تفاصيل وفاة السباح جون ماجد

كانت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا أمرت بإحالة مدرب ومشرف السباحة بنادٍ للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح جون ماجد داخل حمام السباحة بالنادى، وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة الطفل "جون ماجد" الذي توفي أثناء قيامه بتدريب السباحة في ناد الغابة، حيث تبين من التقرير أن الوفاة نتجت بسبب إسفكسيا الغرق، وما أعقبه من توقف قلبي تنفسي مطول أدى إلى نقص التروية، وأنه لا توجد بعموم الجثمان ثمة آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو شبهة جنائية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في واقعة وفاة "جون ماجد" الذي توفي متأثرا بما لحقه به جراء غرقه داخل حمام سباحة بنادي رياضي أثناء قيامه بأداء تدريباته مع أحد المدربين بالنادي، باستدعاء وانتداب الطب الشرعي الذى قام بإجراء الكشف الطبي وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وذلك لسماع أقواله حول طبية وأسباب الوفاة الحقيقية.

كان شاب في العقد الثاني من العمر قد لقى مصرعه داخل حمام سباحة وذلك بعد 24 يوما داخل المستشفى عقب نقله إليها بسبب تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية منصة FBC لاتهامهم بالنصب على المواطنين

براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم



