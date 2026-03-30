إعلان

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته وعشيقها

كتب : محمود الشوربجي

10:02 م 30/03/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جريمة قتل مأساوية شهدتها محافظة الدقهلية، حين لفظ رجل أربعيني أنفاسه الأخيرة على يد زوجته دون شفقة أو رحمة.

حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "خفير" على يد زوجته وعشيقها في شهر أكتوبر من عام 2024.

الضحية و"ا. ع"، يبلغ من العمر 46 عامًا، يعمل خفيرًا، ومقيم بإحدى قرى مركز بلقاس، أما زوجته فهي "ف. م. ن" –33 عامًا، وقد ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب يبلغ من العمر 20 عامًا.

تفاصيل مقتل المجني عليه على يد زوجته وعشيقها

علاقة المجني عليه بزوجته كانت شبه مستقرة لسنوات طويلة؛ لكن علاقة الزوجة غير الشرعية بشاب آخر من البلدة غيرت استقرار الأسرة تمامًا. حتى أن الزوجة بدأت تفكر في طريقة للتخلص من زوجها كي يخلو لها الجو مع عشيقها.

وفي سبيل ذلك فإن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل الضحية، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وأداتين فاس وحجر، وتواجدا بالمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قام الثاني بمباغتته بضربة بأداة استقرت برأسه.

ومع استغاثة الضحية بزوجته فقد عاجلته هي الأخرى بعدة طعنات استقرت بالظهر، باستخدام السلاح الأبيض سكين، حتى سقط أرضًا غارقًا بدمائه، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أكد تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص وتشريح جثة المتوفى، تبين من الآثار الإصابية الحديثة الظاهرة، وجود إصابات جرحية بالرأس والوجه، مصحوبة بكسور متفتته بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ مقابلها، وكل منها يحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المذكور بقالب الطوب أو الفأس.

وعقب تلقي مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالعثور على جثة "خفير" بدأ رجال الأمن في التحري لاكتشاف تفاصيل الجريمة، وتم التأكد أن القاتلين ليسا بغرباء، بل هما الزوجة وعشيقها ليتم القبض عليهما في الحال.

وأمام جهات التحقيق اعترفت الزوجة "ضربته بأداة حادة، لكنه كان لسه فيه الروح.. وعشيقي خلص عليه بالفأس، وضربه على راسه.. وبصلي وهو بيموت وقال لي: خلي بالك من عيالنا.. وبعدها مات في حضني.. فضلت قاعدة جنبه لغاية ما روحه طلعت".

وبعد إحالة السيدة وعشيقها إلى المحكمة، لم تجد محكمة جنايات المنصورة سبيلًا للرأفة، وبعد الاستماع إلى تفاصيل الجريمة البشعة، قررت في 18 فبراير 2025، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

اقرأ أيضًا:

السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية منصة FBC لاتهامهم بالنصب على المواطنين

براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل مقتل خفير الدقهلية النيابة مقتل زوج على يد زوجته ربة منزل تقتل زوجها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
مدارس

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
أخبار البنوك

شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
زوروا أوراقًا حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس
حوادث وقضايا

زوروا أوراقًا حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها