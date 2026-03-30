قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، تأجيل محاكمة 14 متهما من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، إلى جلسة 26 أبريل المقبل، على خليفة اتهامهم في تزوير أوراق حكومية، تخص شراء قطعة أرض سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة على خلاف الحقيقة.

ترأس هيئة الدائرة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل و سمير صلاح الدين محمد و أحمد عبد العاطي الشافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وفقًا لأوراق القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2024 فإن المتهمين "محمد. ج"،عاطل، و "حنفي. س"، محام و"خلود. ح" محامية، و "محمود. ع" محام، و "محمد. م" محام، و "محمد. ع"محام، و"فريال. ف" محامية، و "محمود. أ"، محام، و "عبدالله" صاحب مكتب استيراد وتصدير، و "حمادة. ع"، مسئول علاقات عامة، و "عبدالمنعم. ع" تاجر قطع غيار، و "منصور. ف"، رئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، و "عمر. م" محام، و "محمد. م" محام.



وذكرت النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، في غضون 2022 و2023 و2024، بدائرة قسم شرطة الجيزة، اشتركوا مع موظف عام ـ المتهم الثاني عشر الموثق بمكتب توثيق نادى المعادى ـ في ارتكاب تزوير محررات رسمية، (توكيلات رسمية أرقام (5624 لسنة 2022، 1912/ب لسنة 2022، 5760/ب لسنة 2022، 4746 لسنة 2022 – مكتب توثيق نادى المعادى)، بأن اتفقوا معه على ارتكاب الواقعة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدوا بالمعلومات، فمثل المتهم الأول أمام الموظف. محتجًا بجواز سفر، مدعيًا أنه المجني عليه "نظام.ب"، على خلاف الحقيقة، مع علمهم، فتمكنوا من إتمام الجريمة.

تفاصيل إحالة 14 متهمًا بمحاولة بيع أرض سفارة خليجية

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق مع موظف عام (أمين شرطة) بقسم شرطة الجيزة، بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي المحضر رقم (5027 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة)، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة أمام الموظف، وأثبتوا قيام الثاني بشراء أرض ـ تخص إحدى سفارات الدول العربية ـ من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأثبت الموظف المختص ذلك على خلاف الحقيقة، فتمكنوا من إتمام الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك مع موظف عام، وهو سكرتير تحقيق نيابة قسم الجيزة، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم (4022 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة) بتاريخ 2022/11/26، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة بتحقيقات النيابة العامة، وأثبتوا قيام الثاني بشراء الأرض من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأثبت ذلك بالتحقيقات خلافًا للحقيقة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع موظف عام (أمين شرطة باستيفاء نيابة قسم الجيزة)،، بارتكاب تزوير في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 22/8/2022، بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الأول مدعيًا أنه المجني عليه "نظام.ب"، محتجًا بجواز السفر المزور، ومثل معه الثاني أمام الموظف، وأثبت الثاني قيامه بشراء الأرض محل الواقعة من الأول خلافًا للحقيقة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين، اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير محرر رسمي، (دعوى صحة توقيع رقم (21 لسنة 1996) المنسوب صدورها لمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمتهم وساعدوه بأن أمدوا بالمعلومات المراد إثباتها، فاصطنع الدعوى على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وحرر بياناتها على غير الحقيقة بقيام المجني عليه "أحمد.ع"، ببيع الأرض محل الواقعة للمجني عليه "نظام.ب"، وثبت توقيعات نسبها زورًا للمختصين بتلك الجهة، ومهرها بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهة.

وتابعت النيابة أن المتهمين اشتركوا مع الأول حتى الثالث على استعمال المحررات المزورة، بأن رفعوا الدعاوى المدنية أرقام (3057 لسنة 2022، 40 لسنة 2022، 117 لسنة 2024)، و موضوعها عدم الاعتراض وصحة و نفاذ و شطب الرهن للأرض، بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، واتفقوا معهم على ارتكاب الجريمة عن طريق مدهم بكافة المعلومات والمستندات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فقام الثاني والثالثة برفع تلك الدعاوى باستعمال المحررات المزورة، وقام الثاني حتى السادس واستعمال المحررات المزورة بتقديمها للمحكمة محتجين بصحتها، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فوقعت الجريمة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين اشتركوا مع الأول حتى الثالثة في استعمال التوكيلات المزورة، بأن قدموها للموظفين المختصين بقسم شرطة الجيزة والنيابة العامة في القضايا أرقام (5017 لسنة 2022، 4037 لسنة 2023 إداري قسم الجيزة)، محتجين بصحتها، واشتركوا مع الثاني حتى السادس في ارتكاب تزوير في الدعاوى المدنية أرقام (2057 لسنة 2022، 400 لسنة 2022، 117 لسنة 2024)، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة قيام المجني عليه "نظام.ب"، ببيع الأرض للمتهم الثاني، و اشتركوا مع المتهم الحادي عشر في ارتكاب تزوير في وثيقتي سفر جوازي سفر المنسوب صدورهما لدولة إيطاليا، بأن اصطنعوهما وذيلوهما بتوقيعات وأختام مقلدة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير محررات عرفية، وهي عقدين بيع مؤرخان (1991/1/9 و2022/6/20)، ونسبوها زورًا للمجني عليه "نظام بيتر كتانه (إيطالي)

وذكرت النيابة أن المتهمين استعملوا جميع المحررات المزورة بتقديمها إلى محكمتي شمال الجيزة وشبرا الخيمة الابتدائيتين، و نيابة قسم الجيزة، ومكاتب التوثيق، ومأمورية الشهر العقاري، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع علمهم بتزويرها.

اقرأ أيضًا:

السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية منصة FBC لاتهامهم بالنصب على المواطنين





براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش





"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم





