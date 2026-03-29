كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بإلقاء أحد ضباط الشرطة بمركز شرطة الفيوم القبض عليه وتلفيق قضايا له بدون وجه حق.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بإلقاء القبض عليه

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عنصر جنائي، محكوم عليه بالحبس 12 سنة و8 شهور في 9 قضايا جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، وتبين أنه في غضون عام 2022 تم ضبط القائم على النشر بمعرفة الضابط المذكور إبان عمله بمركز شرطة الفيوم كونه مطلوب التنفيذ عليه في 12 قضية، وتم إخلاء سبيله في غضون ذات العام عقب اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة في الأحكام.

وقد تمت جميع الإجراءات آنذاك في إطار من الشرعية والقانون، وادعاء المذكور على غير الحقيقة بمحاولة الضابط المشار إليه تلفيق قضايا له في أعقاب تكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها لضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الجديدة الصادرة ضده لغل يد الأجهزة الأمنية عن متابعته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

