ضبط مندوبة استولت على 3 ملايين جنيه بتمويل استهلاكي بالقاهرة

كتب : صابر المحلاوي

06:20 م 28/03/2026

المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مندوبة مبيعات بأحد فروع شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة بعد تضرر الشركة من استيلائها على مبالغ مالية بدون وجه حق.

مندوبة استغلت نظام الشركة واستولت على الأموال

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت طبيعة عملها بالشركة للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بنظام التشغيل الإلكتروني للشركة من خلال مديرها بالفرع بأسلوب "المغافلة"، لتقوم بتفعيل عدة حسابات وهمية على أحد التطبيقات التابعة للشركة والاستيلاء على مبلغ يزيد عن 3 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد ارتكابها الواقعة. وعند مواجهتها، اعترفت بارتكاب الجريمة كما جاء في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، واستمرار التحقيقات للتأكد من جميع أوجه التلاعب المالي.

احتيال مالي مندوبة مبيعات سرقة أموال حسابات وهمية تمويل استهلاكي وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
شئون عربية و دولية

على متنها 3500 جندي.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول السفينة تريبولي
في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر
اقتصاد

موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
أخبار البنوك

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
أخبار مصر

إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً

