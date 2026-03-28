تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مندوبة مبيعات بأحد فروع شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة بعد تضرر الشركة من استيلائها على مبالغ مالية بدون وجه حق.

مندوبة استغلت نظام الشركة واستولت على الأموال

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت طبيعة عملها بالشركة للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بنظام التشغيل الإلكتروني للشركة من خلال مديرها بالفرع بأسلوب "المغافلة"، لتقوم بتفعيل عدة حسابات وهمية على أحد التطبيقات التابعة للشركة والاستيلاء على مبلغ يزيد عن 3 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد ارتكابها الواقعة. وعند مواجهتها، اعترفت بارتكاب الجريمة كما جاء في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، واستمرار التحقيقات للتأكد من جميع أوجه التلاعب المالي.