استكمال محاكمة 168 متهمًا في خلية التجمع اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 168 متهما بخلية التجمع، في القضية رقم 29 لسنة 2025، جنايات التجمع.

تفاصيل محاكمة 168 متهمًا في خلية التجمع

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس حتى الرابع والخمسين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الخامس والخمسين بعد المائة حتى الستين بعد المائة مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين التحريض على العنف عبر مواقع التواصل.

اقرأ أيضًا:

القصة الحقيقية وراء فيديو اختطاف مزعوم في مركز الواسطى

بدأت بمعاكسة وانتهت بعقر كلب.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

المحكمة في حيثيات رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد محمد سامي: لم تقدم أوجه دفاع جديدة



