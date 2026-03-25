إعلان

استكمال محاكمة 168 متهمًا في خلية التجمع اليوم

كتب : محمود الشوربجي

04:01 ص 25/03/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 168 متهما بخلية التجمع، في القضية رقم 29 لسنة 2025، جنايات التجمع.

تفاصيل محاكمة 168 متهمًا في خلية التجمع

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس حتى الرابع والخمسين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الخامس والخمسين بعد المائة حتى الستين بعد المائة مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين التحريض على العنف عبر مواقع التواصل.

اقرأ أيضًا:

القصة الحقيقية وراء فيديو اختطاف مزعوم في مركز الواسطى

بدأت بمعاكسة وانتهت بعقر كلب.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

المحكمة في حيثيات رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد محمد سامي: لم تقدم أوجه دفاع جديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
بينها الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
رياضة عربية وعالمية

بينها الزمالك والاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

تقودها مصر وتركيا وباكستان.. واشنطن تنتظر رد إيران لعقد قمة محتملة الخميس
شئون عربية و دولية

تقودها مصر وتركيا وباكستان.. واشنطن تنتظر رد إيران لعقد قمة محتملة الخميس
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
رياضة عربية وعالمية

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
حوادث وقضايا

"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)