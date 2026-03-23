بطل الصدفة يطارد اللصوص ويعيد الحق لصاحبه في أكتوبر

كتب : مصراوي

10:02 م 23/03/2026

المتهمان بضرب وسرقة شخص بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات فيديو متداول لمطاردة شخصين يستقلان دراجة نارية بسبب تعديهما بالضرب على شخص وسرقة حافظة نقوده حال استقلاله سيارة ميكروباص.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وبسؤاله أفاد بأنه حال سيره تلاحظ له اعتداء شخصين يستقلان دراجة نارية بالضرب على آخر وسرقة حافظة نقوده ولاذا بالهرب، فطاردهما وتحصل منهما على حافظة النقود وردها لمالكها.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبمواجهتهما اعترفا أنهما حال سيرهما حدثت مشاجرة بينهما والمجنى عليه بسبب أولوية المرور فاستوليا على حافظة نقوده وعقب مطاردتهما بمعرفة القائم على النشر تركاها له ولاذا بالهرب.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

فيديو قد يعجبك



"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
زووم

"فستان قصير".. جورجينا بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (صور)
"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
حوادث وقضايا

"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

بعد اتصاله بـ"ترامب".. نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

بعد اتصاله بـ"ترامب".. نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا
أخبار مصر

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

