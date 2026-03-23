كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات فيديو متداول لمطاردة شخصين يستقلان دراجة نارية بسبب تعديهما بالضرب على شخص وسرقة حافظة نقوده حال استقلاله سيارة ميكروباص.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وبسؤاله أفاد بأنه حال سيره تلاحظ له اعتداء شخصين يستقلان دراجة نارية بالضرب على آخر وسرقة حافظة نقوده ولاذا بالهرب، فطاردهما وتحصل منهما على حافظة النقود وردها لمالكها.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبمواجهتهما اعترفا أنهما حال سيرهما حدثت مشاجرة بينهما والمجنى عليه بسبب أولوية المرور فاستوليا على حافظة نقوده وعقب مطاردتهما بمعرفة القائم على النشر تركاها له ولاذا بالهرب.

