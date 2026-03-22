كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر 3 أشخاص من مؤجر خيول اتهموه بالنصب عليهم بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته اعترف بالتحصل على مبلغ مالى من المجنى عليهم مقابل امتطاء الخيول للتنزه، وحدوث مشادة كلامية بينهم عقب ذلك لسوء معاملته لهم فرفض استكمال الرحلة، ولدى مطالبتهم برد المبلغ المالى لهم رفض ذلك.

