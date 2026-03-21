ضبط سائق "توكتوك" تعدى على قائد سيارة بإشارات خادشة في الإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

10:36 م 21/03/2026

ضبط سائق توكتوك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق مركبة "توكتوك" وهو يتعدى بالسب على قائد سيارة، ويوجه له إشارات خادشة للحياء في دائرة محافظة الإسكندرية.

تفاصيل تعدى سائق توكتوك على قائد سيارة

وبالفحص، أمكن تحديد المجني عليه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل. وأقر أنه أثناء سيره بسيارته نشبت مشادة كلامية مع قائد التوك توك بسبب خلاف على أولوية المرور، حيث تعدى الأخير عليه بالسب ووجه له إشارات خادشة للحياء، كما هدد بإحداث تلفيات بسيارته، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة “التوك توك” الظاهرة بالفيديو، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية، وضبط قائدها الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف على أولوية المرور، وتم التحفظ على المركبة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

