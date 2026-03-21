كشف يسري خطاب، شقيق المتهمين في واقعة إلقاء أكياس المياه على المواطنين بمنطقة النزهة، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدًا أن الأسرة اعتادت الاحتفال بعيد الفطر في نفس المكان منذ نحو 6 سنوات، حتى أصبح الأمر مألوفًا لدى الأهالي.

وقال، في مقطع فيديو بثه عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، إنهم يحرصون سنويًا على توزيع الهدايا والحلوى على المواطنين، إلا أن بعض الحضور يتسببون في تكدس السيارات بالمنطقة، في محاولة للحصول على الهدايا، وهو ما أدى في مرات سابقة إلى صعود أشخاص فوق سيارتهم، ما تسبب في تلفيات كلفتهم مبالغ مالية لإصلاحها.

وأضاف أن الواقعة تكررت هذا العام، حيث صعد عدد من الأشخاص مجددًا فوق السيارة، رغم محاولات إبعادهم، بل ووضعوا عربة طفل أعلى السيارة، ما دفعهم للنزول والتحدث معهم، إلا أنهم عادوا مرة أخرى للصعود.

وأوضح أن المتهمين ألقوا أكياس المياه باتجاه السيارة وليس المواطنين، على حد قوله، إلا أن الموقف تطور بعد تعرض شقيقاته للسب بألفاظ مسيئة، فضلًا عن صدور إشارات غير لائقة، ما دفع شقيقه للرد بالطريقة ذاتها دفاعًا عن نفسه وأسرته.

وأشار إلى أن مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر شقيقه وهو يضحك، فُهم بشكل خاطئ، موضحًا أن تلك الضحكات كانت بدافع استفزاز الطرف الآخر، وليس سخرية من المواطنين.

ومن المقرر أن تستأنف النيابة التحقيق مع المتهمين اليوم، بعد قرار حجزهم لاستكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين أثناء مرورهم بأحد شوارع حي النزهة عقب صلاة عيد الفطر، حيث تم تحديد وضبط المتهمين.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها، مبررين ذلك بقيام بعض المصلين بالجلوس على سيارتهم، وخشيتهم من تعرضها للتلف.