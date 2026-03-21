نفى مصدر أمنى الادعاء باقتحام مجموعة من الخارجين عن القانون لمقر إحدى الجمعيات الخيرية، ومحاولتهم الاستيلاء عليه وسرقة محتوياته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لقسم شرطة أول المنيا من مسئول عن إحدى الجمعيات الخيرية بتضرره من عامل وآخرين مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بدعوى محاولتهم الاستيلاء على مقر الجمعية المشار إليها.

وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أشاروا إلى وجود نزاع قضائى بينهم وبين المبلغ حول ملكية مقر الجمعية المشار إليه. وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

