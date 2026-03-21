في أول أيام عيد الفطر بالجيزة، تصاعدت أعمدة الدخان وارتفعت صرخات المارة عندما تحولت لحظة فرحة إلى فوضى مفاجئة، بعد اندلاع مشاجرة بين مجموعتين من الأشخاص بعضهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية وأشعل أحدهم ألعاب نارية "شماريخ" في محاولة لترهيب الآخر، وسط ذهول المواطنين ومرور سريع للشرطة لكشف الحقيقة.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة كشفت أن المشاجرة اندلعت بين طرف أول مكون من 7 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وطرف ثانٍ من 4 أشخاص مقيمين بالجيزة؛ بسبب خلاف حول أولوية المرور أثناء قيادة أحدهم دراجة نارية في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تطورت الخلافات إلى تبادل الضرب بالأيدي، حيث قام أحد أطراف الطرف الثاني بإشعال "شماريخ" كما ظهر في الفيديو، دون وقوع أي إصابات، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعد ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية.