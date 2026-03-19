كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة سيدة، اتهمت فيه قائد سيارة "أجرة" بإجبارها وأطفالها على النزول في منتصف الطريق بمحافظة بني سويف بعد رفضها دفع مبالغ تزيد عن التعريفة المقررة.

على الفور، قامت الأجهزة الأمنية بفحص المنشور وتحديد القائم على النشر، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف. وأفاد المتهم بأن الواقعة حدثت يوم 17 الجاري، أثناء استقلال زوجته وأطفالهم السيارة، حيث توقف وطلب نزولهم بسبب خلاف حول قيمة الأجرة.

تم تحديد وضبط السيارة الأجرة المشار إليها في المنشور، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها الذي له معلومات جنائية سابقة. واعترف المتهم بالواقعة، مبررًا تصرفه بالخلاف على قيمة الأجرة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.