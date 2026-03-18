"سيجارة" تقود "عاملين الدقي" للسجن.. تعديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة أجنبية(تفاصيل)

كتب : رمضان يونس

08:30 م 18/03/2026

المستشار عبد العزيز حبيب رئيس جنايات الدقي

كتب ـ رمضان يونس:قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب، بمعاقبة عاملين بالسجن 3 سنوات، في واقعة اتهامهما بضرب "فرد شرطة" أثناء تأدية عمله أمام إحدى سفارات الدول الأجنبية. كونه ضبط أحدهما تعاطي جوهر الحشيش المخدر في الطريق العام بالدقي.


كما عاقبت المتهم الأول بالحبس عامًا مع الشغل وألزمته بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.


عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز و أحمد محمد خلف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8168 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة 5607 لسنة 2025، أن "سفيان.خ"، و"سامي.س"، قاوما موظفا عاما (أمين شرطة)، أثناء أداء عمله، بأن تعدي عليه المتهم الثاني بزجاجة فارغة، ما أحدث به من إصابات، بناءًا على استغاثة الأول له.


ووجهت النيابة العامة، للمتهم الأول "سفيان.خ" تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي و في غير الأحوال المصرح بها قانونا. بينما أسندت للمتهم الثاني "سامي"، تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض "زجاجة فارغة"، دون مسوغا قانونيا أو مبررًا من الضرورة المهنية.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه، والذي أكد أنه حال تمركزه بخدمة سفارة (بيلاروسيا) بالدقي، أبصر المتهم الأول "سفيان" يتعاطى جوهر الحشيش فضبطه، وتوجه به إلى ديوان قسم الدقي لاتخاذ الإجراءات ضده، وحال تحفظه على المتهم فوجئ باستغاثته بالمتهم الثاني "سامي"، فتعدي عليه بزجاجة "فارغة"، لتمكينه من الهروب إلا أن المتهم الثاني لاذ بالفرار .


وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات التي حازها المتهم عبارة لفافة تبغية ملفوفة يدويا بورق بفره يعلوها آثار احتراق، ووزنت قائمه خمسة وتسعون سنتجرام، إذ ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

