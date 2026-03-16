بالكرباج وبدون رحمة.. شاب ينهال ضربًا علي حصان بعربة كارو بالقليوبية | فيديو

كتب : علاء عمران

03:14 م 16/03/2026

الداخلية بالقليوبية تضبط شخصًا ضرب حصانًا بعربة كارو تسبب في إصابة شقيقه، والتحفظ على الحصان والعربة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص وهو يتعدى بالضرب باستخدام كرباج على حصان يقود عربة "كارو" محملة بالرمال بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ)، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب امتناع الحصان عن السير وركله لشقيقه مسببة إصابته بكسر بعظام الحاجب.

تم التحفظ على الحصان والعربة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع
رمضان ستايل

ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
أخبار مصر

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي
أخبار المحافظات

أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
أخبار و تقارير

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026