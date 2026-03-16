الداخلية بالقليوبية تضبط شخصًا ضرب حصانًا بعربة كارو تسبب في إصابة شقيقه، والتحفظ على الحصان والعربة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص وهو يتعدى بالضرب باستخدام كرباج على حصان يقود عربة "كارو" محملة بالرمال بمحافظة القليوبية.

شاب ينهال ضربًا علي حصان بعربة كارو بالقليوبية

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ)، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب امتناع الحصان عن السير وركله لشقيقه مسببة إصابته بكسر بعظام الحاجب.

تم التحفظ على الحصان والعربة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

