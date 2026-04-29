قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حجز محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عصابة إيفان الأوكرانية للنطق بالحكم بجلسة 23 يونيو المقبل.

تفاصيل محاكمة المتهمين

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع مادة السودو إفيدرين واستخلاصها من أقراص عقار الديكانست داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر؛ تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، خاصة إلى دولة إيطاليا، مع استخدام العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين في تحويل الأموال بين عناصر التشكيل.

وفي وقت سابق، تقدم دفاع أحد المتهمين بالقضية بطلب لتعديل القيد والوصف، وذلك بما يتناسب مع قرار المحكمة الدستورية العليا، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين.

انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى

3 منظمين و23 مشاركًا.. مفاجآت مثيرة في "حفل أكتوبر": الفتاة تستقطب الشباب

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام مرتين؟

طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟