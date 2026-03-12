قررت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد، إخلاء سبيل شقيق الفنانة رنا رئيس بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على خليفة اتهامه بقيادة سيارة بدون لوحات وحيازة سلاح وحشيش.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة والتي من شأنها كشف ملابسات القضية.

قيادة بدون لوحات تنتهي في كمين

بداية الواقعة، حين تصادفت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أثناء تفقد الحالة المرورية، بشقيق الفنانة رنا رئيس "ع"، ـ طالب ـ يقود سيارة بدون لوحات في أحد الشوارع.

حشيش وسلاح

استوقفت القوة الطالب و بتفتيشه تبين تبين أنه يقود سيارة ملاكي بدون لوحات، وعثر بحوزته على قطعتين من جوهر الحشيش المُخدر، وسلاح أبيض.

اقتاد رجال المباحث شقيق الفنانة إلى ديوان قسم الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.