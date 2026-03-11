

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عامل بمحل تجاري بإحدى المناطق السياحية بالتحرش بـ فتاة أجنبية أثناء التقاط صورة برفقتها بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وفقا لبيان الوزارة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة حال تواجده بالمحل الخاص بوالده الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.

فتاة أجنبية

أقر المتهم بقيامه بالتحرش بـ فتاة أجنبية كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، مبرراً ذلك بحدوث الواقعة أثناء تواجدها بالمحل السياحي الخاص بوالده ورغبتها في التقاط صورة معه، حيث استغل الموقف للتحرش بـ فتاة أجنبية كانت متواجدة بالمكان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.