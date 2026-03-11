لم يكن "عبد الناصر" رجلًا عاديًا كغيره، خلف ستار مواقع التواصل، أنشأ ابن الخمس عقود حسابًا على "فيسبوك"، لم يكتب اسمه الذي يعرفه الناس، ولم ينشر صورته، اختار صورة فتاة جذابة تَسُرُّ الناظرين فاسم "نورا" لم يدعو بعد للشك. أملا أن يوقع ضحاياه في فخ الابتزاز لإشباع غرائزه الدنيئة.



منتصف نوفمبر من العام الماضي، وقع "ش" (طالب)، أول فريسة في فخ "عبد الناصر"، الذي أرسل له طلب صداقة باسم "نورا ..نورا"، ظن ابن العشرين أن الحساب يخص صديقةً له في الدراسة أو إحدى قريباته. دون تفكير قبل، لكن يعلم ما يخفيه الاسم من واقع.



على ماسنجر بدأت الحكاية بكلام معسول، وسرعان ما توطدت العلاقة بين "عبد الناصر" الذي يدعٍ إنه "نورا" و الطالب، كلامهما يقص للآخر حكاياته حتى شعر "ش" بارتياح وطمأنينة، كونه أول مرة يتحدث مع "فتاة" في عمره بهذه الجرأة ـ وفق ما قاله ـ نحو 7 ليالٍ ظلت حكايتهما في السر على شات لم يعلم بما ستؤول إليه الأمور.



فجأة، طلبت "نورا" من "ش" الذي اعتبرته صديقًا وفيًا أن يرسل صورة تذكارية له، تردد "ش" في بداية الأمر لكن لم يرً في الإرسال ضرر، بكل ثقة ارسل صورته، أغرته "نورا" بفيديو لها كونه دخل دائرة اهتمامها و حتى لا يقع في محض الشك. "بعت له فيديو عشان اجيب رجله في سكتي".



لم يشك "ش" في أمرها ظن أنها وقعت في غرامه وأن ما فعلته إلا إشباع نزوة. لكنه تفاجأ بطلب صادم "قالت لي ابعتلي فيديو خليع"، أبي أن يُلبي أوامرها إلا أن إصرارها زاد من حدة الأمور :"لقيتها بتقولي كل شوية ابعت فيديو ومتخفش .. وأنا قلت هبعت و اعمل بلوك". بعد إلحاح نفذ "ش" خطة "نورا" دون أن يعلم أنه وقع في الفخ كغيره.



خلف صورة "نورا"، انكشف وجه "عبد الناصر" القبيح، انتهت صداقته مع "ش" مع ارسال الفيديو. اختفي ابن الخمسين يومين وهو ما أثار شكوك الطالب. ظن "ش" أن "نورا" أخذت غايتها من الفيديو الخليع. لكن سرعان ما عاد برسالة صادمة "ابعت لي 5 آلاف عشان متتفضحش". تجاهل "ش" الأمر. ظن أنه طيش كلام. "مكانش معايا غير 1600 جنيه وأنا



على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت الصدمة. ذاع صيت "ش" حين نشرت "نورا" الفيديو الذي صوره لها الطالب، حاول بكل الطرق أن يتفاوض معها على أن تحذف الصور والفيديوهات "كنت خايف حد من أهلي وصحابي يشوفوا صوري وفيديوهاتي". هُنا أدرك أنه وقع في الفخ لكن بعد فوات الأوان.



تمادت "نورا" في تشوية صورة الطالب:"بقيت كل شوية انشر صوره وفيديوهاته" حين شعرت أنه لم يرضخ لأوامرها "قلت له لو مبعتش الفلوس هفضحك". تهديدات "عبد الناصر" ـ الذي انتحل صفة فتاة ـ وضعته تحت وطأة الخوف من الفضيحة. على إثرها اختار الرحيل رشاح كرداسة "رحت على الكوبري علشان انتحر"، إلا أن صديقه له أنقذه قبل فوات الأوان.



خطة ماكرة أعدها والده "ش"، لإيقاع "نورا" في الفخ، بخطى ثقيلة وعلى أمل أن تنكشف الحكاية قصد وابنه "ش" إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وحرر محضرًا قدم فيه صورًا من الشات الذي جمع ابنه والفتاة.



لم تنتهٍ الحكاية عن البلاغ، ولم تهدأ الأمور التي زادت عن حدها بعد. فـ"نورا" لم يشغل بالها توسلات "ش". لكن بمرور الأيام وصلا إلى تفاوض يرضي الطرفين "مكانش معايا غير 1600 جنيه قولت ابعتها يمكن يحذف الصور وهو بعت رقم كاش".



"عبد الناصر" الذي ظن أن اختبائه خلف حساب "نورا ..نورا" المزيف، سيحميه من العقاب، في النهاية كُشف وجهه الخفي أمام ضحيته "ش" ووالده، داخل محل تجارى بشارع ناهيا ببولاق الدكرور، حين ذهب لاستلام "1600 جنيه" مبلغ مالي أرسله له الطالب. فنورا كانت مجرد خداع.



علقة موت كانت من نصيب "عبد الناصر"، كادت أن تنهي آماله في لحظة غضب من قبل أسرة الطالب "ش" الذي ظل في صراع نفسي نتيجة نشر الصور. أمام جهات التحقيق سقطت نجمة"العجوز" في شر أعماله، بكل هدوء كشف "عبد الناصر" عن نواياه الخبيثة فالطالب لم يكن ضحيته الأولى. فالسيناريو تكرر مع صديقه وآخرين.



ابن الخمسين اختار طريق الخداع. مسارًا لإشباع رغباته ونزواته "عارف نفسي غلطان بس أنا بتلذذ و أنا بعمل كده.. وطلبت منهم فلوس عشان اكسر عينهم ويكونوا تحت ايدي في أي وقت".



أمام محكمة جنايات الجيزة، التي عُقدت برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي، والمستشارين إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح، وقف "عبد الناصر" يتلوى في الكلام، يحاول أن يبُعد كل الشبهة عن طريقه. لكن الأدلة نطقت بلسان الحق. فكان السجن المشدد 10 سنوات. عقابًا رادعًا حتى ليكون عبرة.