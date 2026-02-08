إعلان

التعبئة والإحصاء: ارتفاع عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية بنسبة 8.7% خلال 2025

كتب : أحمد أبو النجا

01:09 م 08/02/2026

حوادث الحريق

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد تقريره السنوي عن حوادث الحريق في مصر عام 2025، وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الحوادث مع تراجع كبير في عدد المتوفين والمصابين.

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد حوادث الحريق 51,029 حادثة خلال 2025 مقابل 46,925 حادثة في 2024 بنسبة زيادة 8.7%. وجاء الحريق العارض في المقدمة بعدد 11,563 حادثة (22.7%)، يليه الحريق الناتج عن الإهمال بـ5,184 حادثة (10.2%).

أما المسببات الرئيسية للحوادث فكانت النيران الصناعية، مثل أعقاب السجائر والأعواد المشتعلة والشماريخ بعدد 15,997 حادثة (31.3%)، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 9,153 حادثة (17.9%).

وحلّت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) في صدارة أماكن الحوادث بعدد 21,593 حادثة (42.3%)، تلتها المباني السكنية بـ18,554 حادثة (36.4%).

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الحوادث بعدد 6,968 حادثة (13.7%)، تلتها الجيزة بـ4,360 حادثة (8.5%)، فيما سجلت شمال سيناء أقل المحافظات بـ225 حادثة (0.4%).

وعن أشهر السنة، تصدر مايو عدد الحوادث بـ5,794 حادثة (11.4%)، يليه يونيو بـ4,829 حادثة (9.5%)، وأخيرًا يناير بـ2,943 حادثة (5.8%).

وبينما ارتفع عدد الحوادث، شهد التقرير انخفاضًا ملحوظًا في الضحايا، حيث بلغ عدد المتوفين 180 شخصًا عام 2025 مقابل 232 في 2024 بنسبة انخفاض 22.4%، كما تراجع عدد المصابين إلى 738 مصابًا مقابل 831 مصابًا عام 2024 بنسبة انخفاض 11.2%.

حوادث الحريق المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصابي الحرائق

