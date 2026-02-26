إعلان

لإحكام السيطرة في رمضان.. الداخلية تضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بالمحافظات

كتب : علاء عمران

01:10 م 26/02/2026

وزارة الداخلية- أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة وموسعة استهدفت ملاحقة تجار ومنتجي الألعاب النارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومنع ترويج المواد التي تشكل خطراً على حياة المواطنين وتقلق السكينة العامة خلال شهر رمضان المبارك.

الأمن العام يضبط مليون قطعة ألعاب نارية في 117 قضية

وأسفرت الجهود المكثفة، التي تمت بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، عن تحقيق نتائج غير مسبوقة، حيث تم ضبط 117 قضية متنوعة في عدة أوكار ومخازن غير مرخصة، وكشفت المحاضر الرسمية عن مصادرة كميات ضخمة تجاوزت المليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، والتي كان يخطط المتهمون لطرحها في الأسواق لزيادة أرباحهم بطرق غير قانونية.

وتأتي هذه التحركات الأمنية الناجحة استجابةً لمطالب المواطنين بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع تداول تلك المواد المتفجرة التي تتسبب في وقوع إصابات بالغة، لاسيما بين الأطفال. وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

