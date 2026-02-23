قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار طارق محمد عبد الوهاب، تأجيل محاكمة بائع ملابس وربة منزل على خلفية اتهامهما بقتل "عجوز" من أجل سرقة تليفون وأموال كونهما يمرا بضائقة مالية. إلى جلسة 24 مارس لمرافعة النيابة وحضور المحامين الأصليين مع المتهمين و للمستندات.

ترأس هيئة الدائرة المستشار طارق محمد عبد الوهاب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل و سمير صلاح الدين محمد و أحمد عبد العاطي الشافي وبحضور وكيل النائب العام حسن ممدوح الكومي وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 11001 لسنة 2025 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 7915 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "محمد أ" بائع ملابس و" مريم. أ"، قتلا المجني عليها "محروسة. م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها بغية سرقة مصوغاتها.

وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى أن المتهمين وضعا مُخططا شيطانية احكما دقائقة بعناية، وفي يوم الواقعة توجهت المتهمة الثانية إلى المجني عليها مُصطنعة توددها المعهود، وما أن تحينت الفرصة لذلك راسلت المتهم الأول من هاتف المجني عليها طالبة منه الحضور فاستجاب لها الأخير وما أن حضر إليهما حتى أجهز عليها خنقا بأن وضع إحدى يديه على عنقها ويده الأخرى على فمها لمنع استغاثتها فحاولت المقاومة.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمة "مريم.م" أمسكت المجني عليها"م" فاستل الآخر قطعة قماش " طرحة " وطوق بها عنقها وجذب طرفيها بكلتا يداه (حال إمساك الثانية لها) إلى أن فارقت الحياة، قاصدين من ذلك قتلها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة مصوغات المجنى عليها الذهبية و الهاتف المحمول.

واستمعت النيابة العامة لأقوال نجلة الضحية، والتي أكدت أنها وجدت هاتف والدتها مغلق حال مُهاتفتها للإطمئنان عليها فتوجهت لمسكنها لاستبيان الأمر وما أن دلفت داخل الشقة تفاجأت بجلوسها على ركبتيها وملفوف على عنقها قطعة قماشية " طرحة عقد إحدى طرفيها بإحدى يدي مقعد خلفها وموضوع بفهمها قطعة أخرى "فوطة " وتلاحظ لها آنذاك عدم تواجد مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتفها النقال وأبصرت بالجثمان عدة إصابات إثر التحصل على مصوغاتها إذ أنها كانت دائمة لإرتدائها، وقد أعزت قصد المتهمين من ذلك قتل والدتها عمداً بغية سرقة منقولات و أموال.

وأكدت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، أن تحريات المباحث توصلت لصحة إرتكاب المتهمين للواقعة كونهما يمرا بضائقة مالية ففكرا في سرقة مصوغات المجني عليها إلى أن اهتديا لإنهاء حياتها وسرقة تلك المصوغات وبتاريخ الواقعة توجها لمسكنها وقتلاها خنقا وسرقا مصوغاتها ومبلغ مالي وهاتف محمول ومن ثم لاذا بالفرار.