كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 من الجاري، تلقى مركز شرطة المنزلة بالدقهلية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص ووالدته، وطرف ثانٍ: شخصين وسيدتين، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات عائلية بينهم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين

وقام الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب، وامتثل أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض، دون حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد، وتخلصوا من السلاح الأبيض المستخدم.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

