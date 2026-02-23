إعلان

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في الدقهلية.. والداخلية تكشف السبب | فيديو

كتب : علاء عمران

01:24 م 23/02/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 من الجاري، تلقى مركز شرطة المنزلة بالدقهلية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص ووالدته، وطرف ثانٍ: شخصين وسيدتين، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات عائلية بينهم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين

وقام الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب، وامتثل أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض، دون حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد، وتخلصوا من السلاح الأبيض المستخدم.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة بالأسلحة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة للهضبة وعمرو مصطفى وحمادة إسماعيل
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة للهضبة وعمرو مصطفى وحمادة إسماعيل
منحة التموين الجديدة.. كيف تتأكد من استحقاقك وأماكن الصرف والسلع المتاحة؟
أخبار المحافظات

منحة التموين الجديدة.. كيف تتأكد من استحقاقك وأماكن الصرف والسلع المتاحة؟
د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
فيديوهات رمضان

د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
جنة الصائم

أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
تامر حسني مع والدته وابنه وابنته لأول مرة في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

تامر حسني مع والدته وابنه وابنته لأول مرة في إعلان رمضاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"