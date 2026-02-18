أحالت النيابة العامة بأكتوبر، بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، متهمين إلى المحاكمة في واقعة تعرض طفلي الفنانة زينة لمطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد.

واقعة مطاردة طفلي زينة بكلب داخل كمبوند بالشيخ زايد

وتضمنت مذكرة الإحالة، التي أعدت برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد، كلًا من والد الطفل الذي طارد نجلي الفنانة، ومالك الكلب الذي تبين أنه قريبه، حيث وجهت لهما النيابة تهمة الإصابة الخطأ بحق الطفلين.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة على مدار خمس ساعات، سردت خلالها تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن طفلًا أطلق كلبه تجاه نجليها بعدما رفضا ترك الملعب الخماسي قبل انتهاء مدة الحجز الخاصة بهما، ما أدى إلى مطاردتهما وسقوطهما أرضًا وإصابتهما.

وكشفت تفريغات كاميرات المراقبة لحظة مطاردة الكلب للطفلين «زين الدين» و«عز الدين» (11 عامًا)، وإصابتهما أثناء محاولة الهروب.

أقوال والد طفل ومالك كلب في واقعة مطاردة نجلي زينة بالشيخ زايد

في المقابل، تقدم رجل أعمال ببلاغ ضد الفنانة، اتهمها فيه بمحاولة دهس نجله بسيارتها داخل شوارع الكمبوند عقب المشاجرة، ما تسبب – بحسب أقواله – في إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة الشيخ زايد ثان بالواقعة، وانتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، وتم التحفظ على أطراف النزاع، قبل عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بالإحالة.

