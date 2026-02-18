عاين فريق من النيابة العامة، اليوم الأربعاء، موقع سقوط سيارة أجرة «ميكروباص» داخل حفرة بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، للوقوف على ملابسات الحادث.

إنقاذ 5 أشخاص دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ 5 أشخاص من داخل الحفرة دون وقوع ضحايا، كما جرى رفع السيارة من موقع الحادث.

تفاصيل البلاغ سقوط ميكروباص داخل حفرة

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بسقوط سيارة ميكروباص داخل حفرة بشارع منشية الجمل أسفل كوبري الزاوية، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.