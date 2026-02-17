أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم محمد حسين رئيس المحكمة، حيثيات حُكمها في الدعوى رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم المقيدة برقم 2964 لسنة 2025 كلى السادس من أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بقضية قتل "أطفال اللبيني" فيصل، والمُدان فيها صاحب عيادة بيطرية بالإعدام.

وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى، إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها تتحصل فى أن المتهم الذى ـ لم يٌتم تعليمه بجامعة الأزهر ـ قد من الله عليه بالرزق من التجارة فى المواد البيطرية، وعلى الرغم من أنه لا يجوز قانونًا أن يقوم على هذه التجارة إلا الأطباء البيطريين المقيدين بنقابة الأطباء البيطريين لما لها من خطورة فى بيع وتداول الأدوية والمبيدات الحشرية واللقاحات البيطرية، فإنه اقتحم هذا المجال وأنشأ وأدار لحسابه عيادة طب بيطرى ومحال لبيع المستحضرات البيطرية بناحية كفر غطاطى بدائرة قسم الهرم دون حساب أو عقاب وبدلا من أن يحمد خالقه على نعمائه فقد أسرف في الأمانة التي وضعها الله تعالى في يده وصرفها في نزواته وشهواته والموبقات التي زينها له شيطانه الذي يسر له أسباب المعاصي واستهان بالمحرمات غير عابئ أن هناك حسابا إما يسيرا أو عسيرا، فقد هتك الأعراض وأساء إلى الناس وشوه سمعتهم حيث أنشأ العديد من العلاقات النسائية الفاسدة.

وذكرت المحكمة في الحيثيات، أن سوء حظ المجنى عليها "ز. م"، ترددت على عيادة "أحمد" لشراء بعض حاجاتها، فبدأ معها بمعسول الكلام ثم إقراضها ما تطلبه من مال إلى أن راودها عن نفسها فأبت ووعدها بالزواج وحثها على خلع زوجها، واتخذ من المثل الشعبى " الزن على الودان أَمرّ من السحر " سبيلا لإقناعها وتركت منزل الزوجية مصطحبة أولادها الثلاثة المجنى عليهم إلى شقة أجرها لها المتهم وأقاموا فيها تاركة زوجها يبحث عنهم فى كل مكان، ولما ضاق المتهم منها ذرعا لعدم طاعته فى عصيان ربها وكثرت عليه طلباتها ومصاريفها.