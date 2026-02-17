إعلان

النيابة تحقق مع "كروان مشاكل" ومالكة كافيه لاتهامهما بالدعوة لتنظيم حفل دون ترخيص

كتب : مصراوي

10:54 ص 17/02/2026 تعديل في 11:07 ص

كروان مشاكل

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها مع صانع المحتوى المعروف بـ"كروان مشاكل" ومالكة كافيه، لاتهامهما بالدعوة إلى تنظيم حفل دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على صانع المحتوى ومالكة الكافيه، على خلفية اتهامات بتنظيم فعالية فنية دون استصدار التراخيص القانونية المطلوبة.

وجاءت عملية الضبط عقب توجيه دعوة عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحضور حفل داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة نصر، دون الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة الفعالية.

وبحسب التحريات، فإن الدعوة كانت تتعلق بإقامة حفل لأحد أصدقاء المتهم، ما استدعى تدخل الجهات المعنية للتحقق من مدى قانونية الإجراءات المتبعة.

النيابة العامة صانع المحتوى كروان مشاكل وزارة الداخلية

