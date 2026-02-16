كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات خبر تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن وفاة شخص إختناقاً إثر إحتراق شقة مجاورة له سقطت بها قطعة ألعاب نارية خلال حفل زفاف بالسويس.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين؛ بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجاري تبلغ لقسم شرطة السويس من الأهالي بنشوب حريق بشرفة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم إثر سقوط قطعة ألعاب ، قام بإطلاقها أحد الأشخاص أثناء حفل خطوبته مما أدى لوفاة شخص (مُسن - مقيم بذات العقار) متأثراً بإصابته بحالة اختناق

.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (فارغ قطعة الألعاب النارية المستخدمة).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، إحتفالاً بخطوبته دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.