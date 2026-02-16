إعلان

"عريس في الكلبش"..الداخلية تكشف تفاصيل وفاة مسن بعد سقوط ألعاب نارية داخل شقة بالسويس

كتب : محمد الصاوي

12:53 ص 16/02/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات خبر تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن وفاة شخص إختناقاً إثر إحتراق شقة مجاورة له سقطت بها قطعة ألعاب نارية خلال حفل زفاف بالسويس.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين؛ بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجاري تبلغ لقسم شرطة السويس من الأهالي بنشوب حريق بشرفة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم إثر سقوط قطعة ألعاب ، قام بإطلاقها أحد الأشخاص أثناء حفل خطوبته مما أدى لوفاة شخص (مُسن - مقيم بذات العقار) متأثراً بإصابته بحالة اختناق
.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (فارغ قطعة الألعاب النارية المستخدمة).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، إحتفالاً بخطوبته دون قصد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفاة مسن ألعاب نارية السويس

